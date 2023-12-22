Названо условие для членства Украины в НАТО

Экс-посол США Тейлор: для членства в НАТО Украина должна победить в конфликте

Для членства в НАТО Украина должна одержать победу в конфликте с Россией. Такое условие назвал экс-посол США на Украине Уильям Тейлор в эфире телемарафона. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По словам дипломата, пока же лидеры Североатлантического альянса думают над тем, чтобы предоставить Киеву приглашение начать переговоры о членстве. Этот процесс, вероятно, начнется в июле 2024 года в Вашингтоне, добавил Тейлор.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил надежду на подписание гарантии безопасности для Украины до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Такое заявление он сделал по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

До этого премьер Словакии Роберт Фицо выступил против членства Украины в НАТО, заявив, что это приведет к третьей мировой войне.