На Украине назвали неприсоединившиеся к гарантиям безопасности страны ЕС и НАТО

Ермак: ряд стран ЕС и НАТО не присоединились к гарантиям безопасности Украины

Руководитель Офиса президента Украины (ОП) Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал ряд стран Европейского союза (ЕС) и Организации Североатлантического договора (НАТО), которые пока не присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Об этом пишет УНИАН.

Ермак провел совещание с послами и главами дипломатических представительств о ходе обсуждений по предоставлению Украине гарантий безопасности странами ЕС и НАТО. Он подчеркнул, что к совместной декларации присоединилось 31 государство.

Как заявил глава ОП, из членов Евросоюза соглашение пока не поддержали Австрия, Хорватия, Мальта, Польша, Словакия и Венгрия. Также к декларации пока не присоединились 5 из 31 членов НАТО: Турция, Польша, Словакия, Венгрия и Хорватия. По его словам, необходимо поощрять государства присоединиться к документу.

Руководитель офиса президента добавил, что Франция, Германия, Италия и Великобритания передали проекты двусторонних договоров о гарантиях безопасности.

Ранее Ермак выразил надежду на подписание гарантии безопасности для Украины до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Такое заявление он сделал по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.