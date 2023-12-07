Ермак понадеялся на скорое обсуждение гарантий безопасности для Украины

Ермак понадеялся на скорое начало обсуждения гарантий безопасности для Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак понадеялся на скорое начало предметного обсуждения гарантий безопасности для Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Отмечается, что об этом шла речь на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Кроме того, стороны обсудили вопросы военно-технического сотрудничества и поддержки финансовой стабильности Украины.

На встрече также присутствовали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее Ермак выразил надежду на подписание гарантий безопасности для Украины до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Он добавил, что они должны действовать до момента присоединения Украины к НАТО.