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13:04, 7 декабря 2023Бывший СССР

Ермак понадеялся на скорое обсуждение гарантий безопасности для Украины

Ермак понадеялся на скорое начало обсуждения гарантий безопасности для Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак понадеялся на скорое начало предметного обсуждения гарантий безопасности для Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Отмечается, что об этом шла речь на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Кроме того, стороны обсудили вопросы военно-технического сотрудничества и поддержки финансовой стабильности Украины.

На встрече также присутствовали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее Ермак выразил надежду на подписание гарантий безопасности для Украины до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Он добавил, что они должны действовать до момента присоединения Украины к НАТО.

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      Юрий Леонов
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