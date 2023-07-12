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17:27, 12 июля 2023Бывший СССР

В Киеве назвали желаемый срок подписания гарантий безопасности

Офис Зеленского: Киев надеется подписать гарантии безопасности до саммита НАТО в 2024 году

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киев надеется подписать гарантии безопасности для Украины до саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в 2024 году. Об этом заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы одержали победу в войне и подписали гарантии безопасности для нашего государства», — назвал он желаемый срок подписания документа. Ермак добавил, что гарантии безопасности будут действовать до момента присоединения Украины к НАТО.

Ранее издание Financial Times сообщало, что члены «Большой семерки» (G7) готовы поставить современную военную технику для армии, флота и ВВС в рамках предоставления гарантий безопасности Украины. Так, согласно совместному заявлению, страны G7 усилят обмен разведданными, расширят обучение украинских военнослужащих и их участие в совместных учениях.

12 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не готов верить гарантиям безопасности западных союзников. «Мы не будем верить или не будем просто доверять бумагам без каких-либо затрат», — высказался он.

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    Кристина Есикова
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