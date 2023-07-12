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15:33, 12 июля 2023Мир

Раскрыты подробности гарантий безопасности Украины от стран G7

FT: страны G7 в рамках гарантий безопасности поставят Киеву технику для армии, флота и ВВС

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Члены «Большой семерки» (G7) готовы поставить современную военную технику для армии, флота и ВВС в рамках предоставления гарантий безопасности Украины. О содержании проекта документа сообщает Financial Times (FT).

Согласно совместному заявлению, страны G7 усилят обмен разведданными, расширят обучение украинских военных и их участие в совместных военных учениях, а также будут развивать промышленную базу республики.

Взамен Киев обязался провести масштабные внутренние реформы, в том числе в судебной системе, а также ввести гражданский контроль над вооруженными силами страны.

Ранее страны G7 пообещали оказать срочную военную поддержку Киеву при новом конфликте с Россией.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что намерение стран G7 предоставить Украине гарантии безопасности ошибочно и потенциально опасно, они таким образом посягают на безопасность России.

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    Виктория Кондратьева
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