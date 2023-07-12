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15:31, 12 июля 2023Мир

Страны G7 дали Украине обещание на случай нового конфликта с Россией

Страны G7 пообещали оказать срочную военную поддержку Киеву при новом конфликте с Россией

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) дали Киеву обещание на случай нового конфликта с Россией, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

«В случае вооруженного нападения со стороны России в будущем мы готовы оказать Украине срочную помощь и поддержку в сфере безопасности, современные наземные, морские и воздушные вооружения, а также экономическую помощь, ввести меры, чтобы обременить Россию экономическими и другими издержками», — сказано в заявлении.

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    Анастасия Заикина
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