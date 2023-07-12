В Кремле назвали гарантии безопасности G7 для Украины ошибочными и опасными

Песков: гарантии безопасности стран G7 для Украины ошибочны и посягают на безопасность РФ

Намерение стран «Большой семерки» (G7) предоставить Украине гарантии безопасности ошибочно и потенциально опасно, они таким образом посягают на безопасность России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее старший директор по делам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Аманда Слоут анонсировала объявление странами «Большой семерки» (G7) 12 июля гарантий безопасности для Украины. Она сообщила, что президент США Джо Байден и лидеры G7 вместе с лидером Украины Владимиром Зеленским сделают важное заявление, в котором изложат наши долгосрочные обязательства по поддержке Киева.