Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:02, 12 июля 2023Мир

В Кремле назвали гарантии безопасности G7 для Украины ошибочными и опасными

Песков: гарантии безопасности стран G7 для Украины ошибочны и посягают на безопасность РФ
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Намерение стран «Большой семерки» (G7) предоставить Украине гарантии безопасности ошибочно и потенциально опасно, они таким образом посягают на безопасность России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее старший директор по делам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Аманда Слоут анонсировала объявление странами «Большой семерки» (G7) 12 июля гарантий безопасности для Украины. Она сообщила, что президент США Джо Байден и лидеры G7 вместе с лидером Украины Владимиром Зеленским сделают важное заявление, в котором изложат наши долгосрочные обязательства по поддержке Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал вбросом сообщения о добравшихся до ядерного оружия вагнеровцах

    Раскрыто участие электрических полей в формировании памяти

    В Белоруссии на границе с Украиной сломали два погранзнака

    Стало известно о съемках «Трех мушкетеров» с Гном Гномычем и Боярским

    В Казахстане утвердили изъятие коррупционных активов в пользу государства

    Названы даты проведения ПМЭФ в 2024 году

    «Аль-Насру» запретили регистрировать новых игроков из-за задолженности

    Врач назвала россиянам способствующую похудению еду

    В России появятся пять круглогодичных морских курортов

    Захваченная российскими военными американская БМП Bradley попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости