Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:13, 12 июля 2023Мир

США сообщили дату объявления гарантий безопасности для Украины

Белый дом: страны G7 объявят гарантии безопасности для Украины 12 июля

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) 12 июля объявят гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщила старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слоут, передает Reuters.

«Президент США Джо Байден и лидеры G7 вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским сделают важное заявление сегодня днем, в котором изложат наши долгосрочные обязательства по поддержке народа Украины», — заявила она.

Слоут также анонсировала проведение двусторонних переговоров лидеров стран G7 и Украины по достижению двусторонних гарантий безопасности.

Ранее Bloomberg сообщило, что США и другие страны G7 планируют взять на себя конкретные индивидуальные обязательства. В частности, речь идет о предоставлении Украине современной военной техники по морю, суше и воздуху, а также о продолжении развития оборонной промышленности Украины, обучении ее солдат и обмене разведданными.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обсуждениях в Белом доме передачи Украине ракет ATACMS

    Укравшему со службы килограмм наркотиков экс-полицейскому добавили срок

    G7 объявит о гарантиях безопасности для Украины

    Российские силовики обезвредили бомбу на газопроводе за минуты до взрыва

    МИД Украины обвинил США в отказе от приглашения страны в НАТО

    56-летняя Николь Кидман вышла в свет в оголяющем тело наряде

    США сообщили дату объявления гарантий безопасности для Украины

    Летевший в Москву самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе

    Покинувший Россию известный комик пожаловался на неуверенность в будущем

    Изучен вред бактерий на кухонных поверхностях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости