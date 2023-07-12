США сообщили дату объявления гарантий безопасности для Украины

Белый дом: страны G7 объявят гарантии безопасности для Украины 12 июля

Страны «Большой семерки» (G7) 12 июля объявят гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщила старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слоут, передает Reuters.

«Президент США Джо Байден и лидеры G7 вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским сделают важное заявление сегодня днем, в котором изложат наши долгосрочные обязательства по поддержке народа Украины», — заявила она.

Слоут также анонсировала проведение двусторонних переговоров лидеров стран G7 и Украины по достижению двусторонних гарантий безопасности.

Ранее Bloomberg сообщило, что США и другие страны G7 планируют взять на себя конкретные индивидуальные обязательства. В частности, речь идет о предоставлении Украине современной военной техники по морю, суше и воздуху, а также о продолжении развития оборонной промышленности Украины, обучении ее солдат и обмене разведданными.