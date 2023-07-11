Стало известно о готовности стран G7 начать переговоры по гарантиям для Украины

Bloomberg: страны G7 готовы начать переговоры по гарантиям безопасности для Украины

Страны G7 приближаются к достижению договоренностей о гарантиях безопасности для Украины и готовы вскоре начать соответствующие переговоры с Киевом. Об этом стало известно Bloomberg.

По словам источников агентства, США и другие страны «Группы семи» планируют взять на себя конкретные индивидуальные обязательства. В частности, речь идет о предоставлении Украине современной военной техники по морю, суше и воздуху (в том числе, о передаче бронетехники, дальнобойного оружия и систем ПВО).

Помимо этого, страны G7 продолжат развивать оборонную промышленность Украины, обучать ее солдат и обмениваться со страной разведданными. В материале сказано, что «Группа семи» намерена и дальше финансово поддерживать республику и контролировать, чтобы замороженные активы России за границей оставались заблокированы.

Предполагается, что все эти положения будут изложены в итоговой декларации лидеров G7, приуроченной к саммиту НАТО в Вильнюсе. При этом источники агентства уточнили, что документ по-прежнему обсуждается, а его содержание и состав подписавших декларацию стран еще могут измениться.