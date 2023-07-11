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11:31, 11 июля 2023Мир

В НАТО пообещали прогресс в вопросе западных гарантий безопасности Украины

Столтенберг: гарантии безопасности Украины будут дополнены в коммюнике саммита НАТО

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Западные гарантии безопасности Украины будут дополнены в совместном коммюнике по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, который проходит с 11 по 12 июля. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

«Некоторые союзники ведут двусторонний и многосторонний диалог с Украиной по поводу того, чтобы обеспечить постоянную поддержку Украины (…) это усилит и дополнит решения, принятые на саммите НАТО», — заявил генсек перед началом саммита.

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    Виктория Кондратьева
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