Стало известно о желании главы Минобороны Украины узнать цену гарантий для Киева

The Telegraph: глава Минобороны Украины Резников захотел узнать цену гарантий безопасности

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не готов верить гарантиям безопасности стран Запада. Его слова о желании узнать цену поддержки западных союзников передает The Telegraph, в текущей версии материала комментария министра обороны нет, он сохранился в кеше Google.

«После Будапештского меморандума мы не будем верить или не будем просто доверять бумагам без каких-либо затрат», — сказал Резников и добавил, что Украина сначала желает «ознакомиться с подробностями и ценами предлагаемой поддержки».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о желании Киева быть на одной волне с НАТО. Так он высказался о вопросе членства страны в военно-политическом блоке. Глава государства добавил, что Украина «будет бороться за гарантии безопасности на пути в НАТО».