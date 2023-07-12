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13:51, 12 июля 2023Бывший СССР

Зеленский оценил результаты саммита НАТО

Президент Украины Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими, но не идеальными

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими, но не идеальными, так как страну не пригласили вступить в альянс. Его слова с пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком блока Йенсом Столтенбергом приводит ТАСС.

«Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но, если бы было бы приглашение, они были бы идеальными», — оценил результаты саммита глава государства. Кроме того, как заявил Зеленский, Украина понимает, что республика не может вступить в НАТО, пока идет вооруженный конфликт.

Ранее украинский лидер сообщил о желании Киева быть на одной волне с НАТО. Так он высказался о вопросе членства Украины в военно-политическом блоке. Зеленский добавил, что украинская сторона «будет бороться за гарантии безопасности на пути в НАТО».

11 июля страны Североатлантического альянса признали место Украины в блоке в будущем. Ее готовы пригласить в альянс после того, как с решением согласятся все его члены, а условия для присоединения будут выполнены.

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    Кристина Есикова
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