Зеленский оценил результаты саммита НАТО

Президент Украины Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими, но не идеальными

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими, но не идеальными, так как страну не пригласили вступить в альянс. Его слова с пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком блока Йенсом Столтенбергом приводит ТАСС.

«Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но, если бы было бы приглашение, они были бы идеальными», — оценил результаты саммита глава государства. Кроме того, как заявил Зеленский, Украина понимает, что республика не может вступить в НАТО, пока идет вооруженный конфликт.

Ранее украинский лидер сообщил о желании Киева быть на одной волне с НАТО. Так он высказался о вопросе членства Украины в военно-политическом блоке. Зеленский добавил, что украинская сторона «будет бороться за гарантии безопасности на пути в НАТО».

11 июля страны Североатлантического альянса признали место Украины в блоке в будущем. Ее готовы пригласить в альянс после того, как с решением согласятся все его члены, а условия для присоединения будут выполнены.