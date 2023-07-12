Зеленский заявил о желании Украины быть на одной волне с НАТО

Президент Украины Зеленский заявил о желании Киева быть на одной волне с НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет быть на одной волне с НАТО. Так он в среду, 12 июля, высказался о вопросе членства Украины в Североатлантическом альянсе, слова украинского лидера передает Sky News.

«Мы хотим быть на одной волне с НАТО», — сказал он журналистам по прибытии на место проведения саммита, добавив, что Украина «будет бороться за гарантии безопасности на пути в НАТО».

Издание отмечает, что утром 12 июля «тон Зеленского изменился» и «стал более коллегиальным». Накануне президент Украины раскритиковал нежелание альянса устанавливать сроки приглашения и принятия Киева в состав НАТО и обвинил объединение в абсурдности.

Обозреватели газеты Washington Post Толуз Олоруннипа, Эмили Раухала, Мэрил Корнфилд и Майкл Бирнбаум заявили, что слова Зеленского о решении НАТО по Украине разозлили американскую делегацию в Вильнюсе.