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11:13, 12 июля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о желании Украины быть на одной волне с НАТО

Президент Украины Зеленский заявил о желании Киева быть на одной волне с НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет быть на одной волне с НАТО. Так он в среду, 12 июля, высказался о вопросе членства Украины в Североатлантическом альянсе, слова украинского лидера передает Sky News.

«Мы хотим быть на одной волне с НАТО», — сказал он журналистам по прибытии на место проведения саммита, добавив, что Украина «будет бороться за гарантии безопасности на пути в НАТО».

Издание отмечает, что утром 12 июля «тон Зеленского изменился» и «стал более коллегиальным». Накануне президент Украины раскритиковал нежелание альянса устанавливать сроки приглашения и принятия Киева в состав НАТО и обвинил объединение в абсурдности.

Обозреватели газеты Washington Post Толуз Олоруннипа, Эмили Раухала, Мэрил Корнфилд и Майкл Бирнбаум заявили, что слова Зеленского о решении НАТО по Украине разозлили американскую делегацию в Вильнюсе.

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    Варвара Кошечкина
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