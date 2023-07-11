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13:38, 11 июля 2023Бывший СССР

Зеленский обвинил НАТО в абсурдности

Зеленский обвинил НАТО в абсурдности из-за отсутствия временных рамок для членства Украины

Фото: Carl Court / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТО в абсурдности, так как альянс не дает временных рамок для приглашения и членства страны в военно-политическом блоке. Об этом он написал в Telegram.

«Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины», — сказано в публикации.

По мнению политика, это похоже на неготовность НАТО пригласить и сделать Украину членом альянса. Он отметил, что Киев заслуживает уважения со стороны блока. На пути Зеленского в Вильнюс, где запланирован саммит НАТО, был получен сигнал о том, что обсуждаются формулировки «без Украины» по приглашению, уточнил глава государства.

Ранее украинский президент сообщил о намерении обсудить с западными партнерами поставки Киеву оружия и средств противовоздушной обороны (ПВО) на предстоящем саммите. Зеленский подчеркнул, что также запланированы переговоры и о других аспектах. Он выразил надежду на получение от НАТО четкого сигнала о членстве Украины в альянсе.

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    Кристина Есикова
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