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22:01, 10 июля 2023Бывший СССР

Зеленский раскрыл главные требования Киева на предстоящем саммите НАТО

Зеленский заявил, что обсудит на саммите НАТО поставки Украине западного оружия и ПВО

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обсудить с западными партнерами поставки Киеву оружия и средств противовоздушной обороны (ПВО) в ходе предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, у него запланированы двусторонние встречи разного уровня с представителями Европы, Америки, Канады и Японии. Зеленский назвал приоритетными для Киева темы поставок средств ПВО и оружия для фронта.

Украинский лидер добавил, что в Вильнюсе запланированы переговоры и о других аспектах. Он выразил надежду, что получит от НАТО «четкий сигнал о членстве Украины в альянсе».

Ранее сообщалось, что в ходе саммита НАТО официальные лица сосредоточатся на кодификации существующих военных поставок Киеву и дадут четкое обещание, что они будут продолжаться. Помимо этого, Вооруженным силам Украины (ВСУ) дадут гарантии по обучению, а также помогут с реформой оборонной политики и обменом разведданными.

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    Марина Совина
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