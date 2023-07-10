FT: участники саммита НАТО сосредоточатся на гарантиях по военным поставкам и обучению ВСУ

Раскрыты темы предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, передает Financial Times со ссылкой на источники, участвующие в обсуждении.

По данным издания, в ходе саммита альянса официальные лица сосредоточатся на кодификации существующих военных поставок и дадут четкое обещание, что они будут продолжаться. Помимо этого, Вооруженным силам Украины (ВСУ) дадут гарантии по обучению, а также помогут с реформой оборонной политики и обменом разведданными.

Кроме того, вероятно, будет принята своего рода многосторонняя декларация с отдельными обязательствами стран.

Ранее Белый дом рассказал о планах НАТО во время проведения саммита альянса. В частности, Вашингтон собирается сделать заявление о необходимости дальнейших реформ на Украине. Также в кулуарах альянса идет работа над итоговым коммюнике блока.