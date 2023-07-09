В США сообщили о намерении НАТО заявить о необходимости реформ на Украине

Белый дом: НАТО заявит на саммите в Вильнюсе о необходимости дальнейших реформ на Украине

НАТО во время саммита в Вильнюсе сделает заявление о необходимости дальнейших реформ на Украине. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, в настоящее время идет работа над итоговым коммюнике альянса, который касается желания Киева добиваться членства в НАТО. В документе, помимо прочего, будет говориться о процессе продолжения реализации реформ на Украине, добавил представитель Белого дома.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала условие вступления Украины в НАТО. «Президент США Джо Байден говорил вновь и вновь: Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же самым стандартам, что и любые страны НАТО», — заявила она.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил ряд стран НАТО в том, что они не хотят включать страну в альянс из-за страха перед Россией. В то же время он признал невозможность Украины присоединиться к блоку до завершения специальной военной операции.