В Белом доме назвали условие вступления Украины в НАТО

Белый дом: Украина должна провести реформы до вступления в НАТО

Украина должна провести реформы, отвечать тем же стандартам НАТО, что и другие страны, прежде чем можно будет принять ее в Североатлантический альянс, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет ТАСС.

Она назвала условие вступления Украины в НАТО. «Президент США Джо Байден говорил вновь и вновь: Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же самым стандартам, что и любые страны НАТО», — указала она.

Ранее глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Михаэль Рот предложил принять Украину в НАТО по частям. Он призвал «более широко толковать» условия членства Украины в альянсе.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина может соответствовать стандартам альянса. Однако присоединение к нему не происходит сразу.