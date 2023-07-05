Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:12, 5 июля 2023Мир

В Германии предложили принять Украину в НАТО по частям

Политик ФРГ Рот призвал скорее принять в НАТО подконтрольные Киеву области Украины

Фото: Unsplash

Глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Михаэль Рот прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО. Об этом он высказался в беседе с газетой Zeit.

Политик призвал «более широко толковать» условия членства Украины в альянсе. Он подчеркнул, что не стал бы делать требованием для вступления в НАТО «идеальный мир» [на всей территории страны]. Рот предложил скорее принять в блок подконтрольные Киеву области Украины.

«Тогда статья 5 (о коллективной обороне) будет применяться и к ним. Обязательство по оказанию помощи пока не будет распространяться на другие области Украины», — отметил он.

В противном случае вопрос о вступлении страны в НАТО придется отложить «до второго пришествия».

Ранее в НАТО объявили о создании Совета Украина — НАТО. Первое заседание состоится 12 июля. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уточнил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе коснется темы многолетней программы военной поддержки Украины, сделав ее ближе к альянсу.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны назвало ложью слова британского адмирала о состоянии российской армии

    Журналисты в Британии пожаловались на давление США из-за Ассанжа

    В России провели учения по проверке устойчивости Рунета

    Умер сыгравший герцога Бэкингема актер Алексей Кузнецов

    В сети назвали лучшие способы избавиться от похмелья

    В Германии предложили принять Украину в НАТО по частям

    Бывший игрок сборной России перешел из турецкого клуба в команду РПЛ

    Грузинский посол оценил решение о своей высылке с Украины

    В России представят уникальный проект

    Жилье для покупки посоветовали смотреть вечером во избежание одной проблемы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости