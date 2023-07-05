В Германии предложили принять Украину в НАТО по частям

Политик ФРГ Рот призвал скорее принять в НАТО подконтрольные Киеву области Украины

Глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Михаэль Рот прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО. Об этом он высказался в беседе с газетой Zeit.

Политик призвал «более широко толковать» условия членства Украины в альянсе. Он подчеркнул, что не стал бы делать требованием для вступления в НАТО «идеальный мир» [на всей территории страны]. Рот предложил скорее принять в блок подконтрольные Киеву области Украины.

«Тогда статья 5 (о коллективной обороне) будет применяться и к ним. Обязательство по оказанию помощи пока не будет распространяться на другие области Украины», — отметил он.

В противном случае вопрос о вступлении страны в НАТО придется отложить «до второго пришествия».

Ранее в НАТО объявили о создании Совета Украина — НАТО. Первое заседание состоится 12 июля. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уточнил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе коснется темы многолетней программы военной поддержки Украины, сделав ее ближе к альянсу.