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21:42, 17 июня 2023Россия

Байден оценил шансы Украины на вступление в НАТО

Байден: Украина может соответствовать стандартам НАТО, но вступление не происходит сразу

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Байден оценил шансы Украины на вступление в НАТО и подчеркнул, что страна может соответствовать стандартам альянса. Однако присоединение к альянсу не происходит сразу.

«Я думаю, они сделали все для демонстрации способности координироваться в военном плане, но стоят вопросы о том, защищена ли их система, не коррумпирована ли она. Соответствует ли она всем стандартам, которых достигли остальные члены НАТО. Думаю, они могут и будут. Но это [вступление в НАТО] не происходит автоматически», — отметил он.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил ряд стран НАТО в том, что они не хотят включать страну в альянс из-за страха перед Россией. При этом ранее он также признал, что Украина не присоединится к блоку до завершения специальной военной операции.

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    Марина Совина
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