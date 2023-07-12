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03:04, 12 июля 2023Мир

В США разозлились на Зеленского из-за слов про НАТО

WP: делегация США в Вильнюсе разозлилась из-за слов Зеленского о решении НАТО по Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Обозреватели Толуз Олоруннипа, Эмили Раухала, Мэрил Корнфилд и Майкл Бирнбаум заявили, что слова президента Украины Владимира Зеленского о решении НАТО по Украине разозлили американскую делегацию в Вильнюсе. Об этом написала газета Washington Post.

В публикации отмечается, что «члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского». Об этом сообщил близкий к ситуации источник, чье имя не называется.

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Кроме того, в статье отмечается, что авантюру Зеленского использовали как тактику ведения переговоров. Дипломаты стран-членов НАТО сочли сложившуюся ситуацию напряженной.

Перед началом саммита Зеленский обвинил НАТО в абсурдности. Он возмутился, что не существует никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины в НАТО.

В коммюнике, опубликованном 11 июля, страны НАТО признали место Украины в блоке в будущем. Ее готовы пригласить в альянс после того, как с решением согласятся все его члены, а условия для присоединения будут выполнены. При этом временные рамки вхождения Украины в блок в документе не обозначены.

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    Марина Совина
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