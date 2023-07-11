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19:05, 11 июля 2023Мир

В НАТО признали место Украины в составе альянса

Страны НАТО в совместном заявлении признали место Украины в составе альянса

Фото: Omar Marques / Getty Images

Cтраны НАТО признают место Украины в составе альянса и поддерживают ее право выбирать собственные механизмы безопасности. Об этом сообщается в совместном заявлении государств-членов западного блока на саммите в Вильнюсе.

«Будущее Украины в НАТО. Мы подтверждаем обязательство, взятое нами на саммите 2008 года в Бухаресте, о том, что Украина станет членом НАТО, и сегодня мы признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству», — говорится в итоговой декларации саммита.

В коммюнике отмечается, что Украина становится все более оперативной и политически интегрированной в Североатлантический альянс и уже добилась существенного прогресса на пути реформ.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что НАТО пригласит Украину вступить в альянс при согласии всех членов западного блока и выполнении необходимых условий, однако временные рамки не назвал.

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    Семен Александров
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