Столтенберг объявил о приглашении Украины в НАТО при согласии всех стран альянса

Столтенберг: НАТО пригласит Украину вступить в альянс при согласии всех стран-членов

НАТО пригласит Украину вступить в альянс при согласии всех членов западного блока и выполнении необходимых условий. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе.

«Мы приняли очень серьезный пакет поддержки из трех элементов. Также мы сможем пригласить Украину, когда союзники решат, что условия для этого соблюдены», — отметил он.

Глава Североатлантического альянса добавил, что это станет позитивным сигналом на пути Украины к членству в НАТО.

Столтенберг также сообщил, что страны НАТО согласились освободить Украину от плана действий по членству в блоке. Он также отметил, что Украина в будущем станет членом НАТО.