НАТО согласилась упростить Украине присоединение к альянсу

Столтенберг заявил об освобождении Украины от плана действий по членству в НАТО

Страны НАТО согласились освободить Украину от плана действий по членству в блоке. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции на саммите в Вильнюсе, передает Reuters .

Он также отметил, что Украина в будущем станет членом НАТО. «Украина станет членом НАТО в будущем, процесс вступления страны в альянс перейдет от двухэтапного к одноэтапному», — отметил Столтенберг.

По его словам, приглашение вступить в блок будет направлено Украине при согласии союзников и выполнении условий.

Ранее Столтенберг заявлял, что основным посланием саммита НАТО в Вильнюсе станет увеличение объемов военной и финансовой помощи Украине. Он отметил, что настаивает на принятии пакета многолетней поддержки, а также на укреплении политических связей через создание Совета Украина — НАТО.