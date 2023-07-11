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18:11, 11 июля 2023Мир

НАТО согласилась упростить Украине присоединение к альянсу

Столтенберг заявил об освобождении Украины от плана действий по членству в НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны НАТО согласились освободить Украину от плана действий по членству в блоке. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции на саммите в Вильнюсе, передает Reuters .

Он также отметил, что Украина в будущем станет членом НАТО. «Украина станет членом НАТО в будущем, процесс вступления страны в альянс перейдет от двухэтапного к одноэтапному», — отметил Столтенберг.

По его словам, приглашение вступить в блок будет направлено Украине при согласии союзников и выполнении условий.

Ранее Столтенберг заявлял, что основным посланием саммита НАТО в Вильнюсе станет увеличение объемов военной и финансовой помощи Украине. Он отметил, что настаивает на принятии пакета многолетней поддержки, а также на укреплении политических связей через создание Совета Украина — НАТО.

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    Варвара Кошечкина
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