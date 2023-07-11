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12:30, 11 июля 2023Мир

Столтенберг назвал главный посыл саммита НАТО

Столтенберг: главным посылом саммита НАТО станет наращивание поддержки Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Увеличение объемов военной и финансовой помощи Украине станет основным посланием саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Его цитирует ТАСС.

«Послание будет заключаться в том, что мы будем продолжать помогать и наращивать нашу поддержку и сделаем так, чтобы Украина была обеспечена оружием, боеприпасами, запасными частями, проводилось обучение, техническое обслуживание», — подчеркнул генсек.

Ранее Столтенберг также рассказал, что предложил отменить План действий для вступления в альянс для Украины, что позволит ей сократить процесс присоединения. Кроме того, он настаивает на принятии пакета многолетней поддержки, а также на укреплении политических связей через создание Совета Украина — НАТО.

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    Виктория Кондратьева
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