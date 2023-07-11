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11:18, 11 июля 2023Мир

Столтенберг предложил сократить процесс присоединения Украины к НАТО

Генсек НАТО Столтенберг предложил отменить План действий для Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что предложил отменить План действий для вступления в альянс для Украины, что позволит ей сократить процесс присоединения. Цитату приводит Reuters.

Вместе с тем Столтенберг признал, что НАТО осознает наличие у Украины больших проблем при контрнаступлении, а ответом должно стать усиление военной поддержки Киева.

«Я ожидаю, что союзники направят четкий, единый и позитивный сигнал о пути к членству для Украины», — отметил он. Генсек альянса добавил: Киев прошел долгий путь с тех пор, как в 2008 году объединение приняло решение о том, что следующим шагом будет план действий по членству.

Столтенберг также рассказал, что предложил союзникам принять план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Речь о пакете многолетней поддержки, укреплении политических связей через создание совета Украина-НАТО, а также отмены для Киева необходимости выполнения «Плана действий по членству», что было упомянуто выше.

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    Виктория Кондратьева
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