Администрация больницы рассказала новые подробности о состоянии премьера Фицо

Премьер Фицо находится в сознании и общается с окружением

Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в сознании и общается с окружением. О новых подробностях о здоровье главы словацкого правительства рассказала администрация больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, опубликовав заявление в социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«В ходе состоявшегося утром медицинского консилиума премьеру была сделана контрольная компьютерная томография брюшной полости. Одновременно проводятся другие действия, направленные на улучшение состояния его здоровья», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что состояние Фицо после покушения, которое произошло 15 мая, улучшается. По словам медиков, он находится в стабильной фазе и коммуницирует.