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17:16, 15 мая 2024Мир

В Словакии совершено покушение на премьер-министра. Он выступает против помощи Украине и критикует Запад

Премьера Словакии Роберта Фицо ранили при стрельбе на месте заседания кабмина

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

В Словакии совершили покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, политика госпитализировали.

В Фицо выстрелили после того, как он покинул здание, где проходило выездное заседание правительства страны в городе Гандлова. Как уточняет Pravda.sk, перед тем как открыть стрельбу, нападавший крикнул: «Робо, иди сюда». Издание Pluska, в свою очередь, сообщает, что всего было произведено пять выстрелов. Пули попали Фицо в живот, грудь и ногу. Состояние премьер-министра оценивается как крайне тяжелое, его отправили на вертолете в больницу Банса-Бистрицы.

Стрелявший в Роберта Фицо прятался в толпе, которая пришла к зданию, где тот выступал. Злоумышленник выстрелил в политика из-за спин людей, потом попытался скрыться, однако ему это не удалось. Очевидцы вместе с личной охраной скрутили нападавшего, которым оказался 71-летний уроженец города Левице. Он выстрелил из короткоствольного ружья, которое находилось у мужчины на законных основаниях. Мотивы нападения выясняются.

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

В Словакии назвали покушение результатом социального конфликта

Лидер Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко выразил поддержку раненому премьеру и его партии. Он отметил, что обстоятельства случившегося должны быть тщательно изучены. «Я все еще не верю, что кто-то в обществе захочет перейти подобные границы. Для меня очевидно, что это результат социального конфликта, и этому должен быть положен конец», — высказался он.

Президент Словакии Зузана Чапутова также осудила покушение на премьера страны. «Я в шоке. Желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от нападения», — заявила она.

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка, в свою очередь, назвал произошедшее покушением на словацкую государственность. Он указал, что нападение на Фицо стало результатом попыток посеять вражду в обществе в последние месяцы.

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

В России связали покушение на Фицо с его политической позицией

Политолог Владимир Жарихин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что строить гипотезы пока рано, но в Фицо могли стрелять из-за его позиции по вопросу поддержки Украины.

Безусловно, ситуация в стране сложная, потому что достаточно полярные позиции наблюдаются у противостоящих сторон. Тут все возможно. Возможен вариант, что в Фицо стреляли из-за его политической позиции [в том числе по Украине], но возможны и другие варианты

Владимир Жарихинполитолог

В 2023 году правительство Словакии заблокировало выделение Украине нового пакета военной помощи республикой на 40,3 миллиона евро. Тогда Фицо заявлял, что страна не будет более посылать Киеву в дар военную помощь со складов национальных ВС. При этом власти не будут блокировать коммерческие поставки оружия и боеприпасов на Украину.

Европейский союз лишь принял заключение о том, что хочет оказывать военную и другую поддержку Украине, а мы — независимая Словакия — сказали: военной помощи — нет, гуманитарной — да

Роберт Фицопремьер-министр Словакии

Кроме того, Фицо призывал перестать делать вид, что России не существует, и разговаривать с Москвой. Он указывал, что дипломаты России и Словакии больше не проводят совместных встреч, и это, по его мнению, неправильно.

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      Алина Гончарова
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