Правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине

Правительство Словакии заблокировало выделение Украине помощи на 40,3 млн евро

Новое правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо заблокировало инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Об этом говорится в документах, рассмотренных кабинетом министров, сообщает РИА Новости.

«Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине», — отмечается в документах.

Ранее Фицо заявил, что Словакия не будет предоставлять военную помощь Украине вопреки политике Европейского союза. Он указал, что, согласно европейским правилам, решение об отправке вооружений является добровольным. По его словам, на саммите европейских лидеров, прошедшем в конце октября в Брюсселе, решение о военной помощи Украине принято не было.