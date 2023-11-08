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14:04, 8 ноября 2023Мир

Правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине

Правительство Словакии заблокировало выделение Украине помощи на 40,3 млн евро

Фото: Reuters

Новое правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо заблокировало инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Об этом говорится в документах, рассмотренных кабинетом министров, сообщает РИА Новости.

«Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине», — отмечается в документах.

Ранее Фицо заявил, что Словакия не будет предоставлять военную помощь Украине вопреки политике Европейского союза. Он указал, что, согласно европейским правилам, решение об отправке вооружений является добровольным. По его словам, на саммите европейских лидеров, прошедшем в конце октября в Брюсселе, решение о военной помощи Украине принято не было.

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      Семен Александров
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