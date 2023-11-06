Словакия отказалась предоставить Украине военную помощь

Премьер Фицо: Словакия не предоставит военную помощь Украине вопреки политике ЕС

Словакия не будет предоставлять военную помощь Украине вопреки политике Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Он указал, что, согласно европейским правилам, решение об отправке вооружений является добровольным. «Повторяю в тысячный раз: мы не будем Украине посылать государственную военную помощь, никакого оружия, никаких боеприпасов», — подчеркнул политик.

По его словам, на саммите европейских лидеров, прошедшем в конце октября в Брюсселе, решение о военной помощи Украине принято не было. «Европейский союз лишь принял заключение о том, что хочет оказывать военную и другую поддержку Украине, а мы — независимая Словакия — сказали: военной помощи — нет, гуманитарной — да», — отметил Фицо.