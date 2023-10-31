В Словакии рассказали об «ужасной усталости» Евросовета от обсуждений по Украине

Премьер Словакии Фицо: обращение Зеленского встретили в Евросовете без интереса

Обращение Владимира Зеленского встретили на заседании Европейского совета без интереса, чувствовалась «ужасная усталость» его участников от обсуждений по Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова приводит РИА Новости.

Политик рассказал, что раньше Зеленского везде принимали с аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых законодательных органах, как это произошло в США.

Фицо добавил, что у Евросоюза нет собственной внешней политики, блок копирует политику Вашингтона и продолжает направлять Киеву деньги и оружие, вместо того, чтобы предложить мирный план.

«Из-за этого он только беспомощно продолжает стратегию: дайте уже с этим покоя, тут у вас миллиарды евро, тут у вас оружие, убивайтесь дальше, оставьте уже только в покое», — заключил премьер-министр Словакии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина надоела многим европейским странам, однако они продолжают по инерции поддерживать Киев, пытаясь убедить себя в победе на поле боя. Министр добавил, что Европа занимается самовнушением, веря, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы смогут одержать победу в конфликте.

