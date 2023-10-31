В Словакии рассказали об «ужасной усталости» Евросовета от обсуждений по Украине
Обращение Владимира Зеленского встретили на заседании Европейского совета без интереса, чувствовалась «ужасная усталость» его участников от обсуждений по Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова приводит РИА Новости.
Политик рассказал, что раньше Зеленского везде принимали с аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых законодательных органах, как это произошло в США.
Фицо добавил, что у Евросоюза нет собственной внешней политики, блок копирует политику Вашингтона и продолжает направлять Киеву деньги и оружие, вместо того, чтобы предложить мирный план.
«Из-за этого он только беспомощно продолжает стратегию: дайте уже с этим покоя, тут у вас миллиарды евро, тут у вас оружие, убивайтесь дальше, оставьте уже только в покое», — заключил премьер-министр Словакии.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина надоела многим европейским странам, однако они продолжают по инерции поддерживать Киев, пытаясь убедить себя в победе на поле боя. Министр добавил, что Европа занимается самовнушением, веря, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы смогут одержать победу в конфликте.