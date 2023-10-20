Лавров рассказал об усталости Европы от Украины

Глава МИД России Лавров: Украина надоела многим странам Европы

Украина надоела многим европейским странам, однако они продолжают по инерции поддерживать Киев, пытаясь убедить себя в победе на поле боя. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Думаю, что многим в Европе надоела Украина. Они по инерции, через самовнушение пытаются еще удерживать эту ситуацию на плаву», — рассказал дипломат.

Лавров также добавил, что европейские страны занимаются самовнушением, веря, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы смогут одержать победу в конфликте. «Если такое самовнушение помогает им в жизни, Бог им судья», — резюмировал глава российского МИД.

Ранее Лавров во время беседы с помощником президента Юрием Ушаковым и официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым заявил, что президент Украины Владимир Зеленский надоел Западу.