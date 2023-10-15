«Достал всех»: Лавров заявил, что Зеленский надоел Западу. В чем обвиняют украинского лидера союзники?

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский уже всех достал

Глава МИД России Сергей Лавров во время беседы с помощником президента Юрием Ушаковым и официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым заявил, что президент Украины Владимир Зеленский надоел Западу.

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Министр иностранных дел напомнил о словах румынского сенатора Дианы Шошоакэ, которая призывала не пускать Зеленского в страну.

Политик тогда призвала президента Румынии Клауса Йоханниса отказать украинскому лидеру в приглашении в парламент. Она добавила, что румыны должны выйти на улицы, чтобы не допустить его визита.

Индийское издание Hindustan Times, комментируя высказывание Шошоакэ, отметило, что Зеленского унизили, отказав ему в выступлении перед парламентом Румынии, он уехал из страны опозоренным.

Ранее в Госдуме России заявили об «агонии» президента Украины из-за безразличия Запада. По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, Киев предпримет любые шаги, лишь бы не уйти на второй план и не лишиться финансовой поддержки украинского конфликта извне.

Западные союзники обвиняют Зеленского в неблагодарности

Бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн заявил, что постоянные требования помощи для Украины отталкивают западных союзников.

Я думаю, что Зеленский, он как избалованный ребенок. Ему всегда мало того, что поставляют Украине. Он безумно неблагодарный. Он оттолкнул от себя своих главных союзников на Западе Дэвид Пайн бывший эксперт Пентагона

Аналитик отметил, что у Зеленского ухудшились отношения даже с президентом США Джо Байденом, это произошло из-за требований поставить Киеву истребители F-16 и танки Abrams.

Пайн также указал на проблемы между Украиной и Польшей, в том числе из-за планов Варшавы прекратить военные поставки. Он объяснил это тем, что с украинским лидером очень сложно сотрудничать, поскольку он ведет себя «безумно требовательно и унизительно», если не получает то, что просит.

В начале октября американский бизнесмен Илон Маск высмеял Владимира Зеленского из-за постоянных просьб союзников предоставить Украине финансовую помощь. Миллиардер также раскритиковал чрезмерное спонсирование Украины со стороны США.

В сентябре разгорелся конфликт между Украиной и Польшей на фоне продления запрета на импорт зерна. В ходе выступления на Генассамблее ООН украинский лидер упрекнул своего главного союзника в поддержке России.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина напоминает утопающего, тянущего своего спасателя за собой на дно.

Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач подчеркнул, что его страна прекрасно обойдется без дружбы с Украиной и не будет заставлять Киев выстраивать добрые отношения.

Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик добавил, что Владимир Зеленский совершает серьезную стратегическую ошибку и создает напряженность не только с Варшавой, но и с польским обществом.

Разногласия относительно объемов военной помощи возникли у Киева и с Германией. Речь идет о поставках ракет Taurus, которые просит Украина. Берлин в свою очередь не спешит с передачей дальнобойных вооружений, опасаясь эскалации.

В октябре власти ФРГ отреагировали отказом на требование Киева поставить им ракеты Taurus. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что теоретически допускает такой сценарий в будущем, но считает его маловероятным.

Издание Politico отметило, что нерешительность Шольца относительно поставок Taurus Украине вызывает ярость в Киеве.

Политические деятели в Германии неоднократно критиковали заявления и тон требований украинских политиков.

В середине сентября глава Минобороны Германии Борис Писториус разозлился на мэра Киева Виталия Кличко во время разговора о Taurus.

Вскоре это требование повторил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал Берлин не тратить время, поскольку поставки ракет в любом случае состоятся.

Писториус назвал неуместными формулировки министра, отметив, что Германия оказывает Киеву самую большую поддержку после США.

В середине октября Кулеба заявил, что Берлин никогда испытывал чувства вины перед Киевом. Глава украинского МИД признался, что пытался пробудить это.

Помощь Украине может сократиться

Западные политики и журналисты заговорили о возможном сокращении помощи Украине со стороны США и НАТО. Поводом к этому стало принятие проекта о финансировании правительства Соединенных Штатов на 45 дней, которое не включает расходы на поддержку Киева, а также эскалация на Ближнем Востоке.

Обозреватель Welt Кристоф Шильц заявил, что странам НАТО не хватит ресурсов на поддержку Израиля и Украины одновременно, поэтому им предстоит конкуренция за западные вооружения.

Газета The New York Times заявила, что в Киеве беспокоятся о возможном прекращении поддержки Украины в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на то что на Западе заверяют, что помощь продолжится, очевидно, что поддержка украинцев достигла своего пика.

Польская газета Myśl Polska допустила, что Зеленский пойдет на переговоры с Россией на фоне неудач контрнаступления и возможного сокращения поддержки Запада.

О рисках лишиться западной помощи говорят и на Украине. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов выразил мнение, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке повлечет проблемы с поставками оружия партнерами Киева.

Владимир Зеленский допустил, что внимание международного сообщества к украинскому конфликту может снизиться из-за ситуации в Израиле. Он отметил, что подобные обстоятельства чреваты последствиями для Киева, и понадеялся на продолжение помощи от США.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что долгие поставки оружия помешали операции Киева.