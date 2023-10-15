В США заявили об иссякшей поддержке Украины

NYT: в Киеве беспокоятся, что Запад достиг «пика» поддержки Украины

В Киеве беспокоятся, что поддержка Украины может иссякнуть в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что на Западе заверяют, что помощь продолжится, очевидно, что поддержка украинцев достигла своего «пика», такое мнение выразило издание The New York Times (NYT).

«Еще до того, как на прошлой неделе началась война на Ближнем Востоке, в Европе, наблюдавшей за Вашингтоном, существовало сильное ощущение, что мир достиг "пика Украины" — что поддержка борьбы Киева с российским вторжением никогда больше не будет такой высокой, как раньше», — сказано в статье.

Будущее широкомасштабной помощи Киеву не столь ясно из-за предстоящих президентских выборов в США, так как ранее существующая в стране двухпартийная поддержка Украины перестала существовать. «Уже сейчас меньше сопротивления антиукраинским высказываниям. Это опасно», — отметил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, напомнив, что сейчас против безусловной поддержки украинцев все чаще выступают публичные люди, такие как Илон Маск.

В Европе также появляется все больше разногласий по поводу Украины. В Словакии на выборах победил бывший премьер Роберт Фицо, симпатизирующий России, антиукраинские настроения распространяются в Польше, в Германии усилились крайние правые, выступающие против помощи Киеву.

«Я настроена пессимистично, — сказала депутат украинского парламента Елизавета Ясько. — Мы ведем борьбу уже 600 дней, и я не вижу лидерства и планирования, которые необходимы для того, чтобы предпринять реальные действия — а не просто заявления — в поддержку Украины». По ее словам, западные политики стали использовать украинский конфликт в качестве инструмента политической борьбы друг с другом, и «Украина становится жертвой».

Как отмечает издание, западные политики едины во мнении, что если Вашингтон сократит поддержку Киева, Европа не сможет восполнить этот пробел и заменить Соединенные Штаты. В статье также приводится заявление президента России Владимира Путина, который сказал, что без помощи Запада Украина не протянет даже неделю.

Ранее в Польше допустили готовность Владимира Зеленского к переговорам с Россией. СМИ отмечают, что украинский лидер сменил категорическую риторику о противостоянии с РФ до полной победы вооруженных сил страны (ВСУ) на фоне провала контрнаступления.