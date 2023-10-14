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23:14, 14 октября 2023Интернет и СМИ

В Польше допустили готовность Зеленского к переговорам с Россией

Газета Myśl Polska допустила готовность Зеленского к переговорам с Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Польская газета Myśl Polska допустила, что президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией.

По словам автора статьи, Вооруженные силы Украины (ВСУ) реально оценивают ситуацию на фронте, в том числе в Авдеевке, поэтому в ежедневном выступлении украинский лидер практически не упоминал обстановку на этом участке, уделяя основное внимание событиям на Ближнем Востоке. В материале отмечается, что это неудивительно, поскольку Киев понимает, что западная поддержка может сократиться из-за помощи Израилю.

Зеленский выразил обеспокоенность этим фактом, поскольку без политической и финансовой поддержки Запада Украина не сможет долго противостоять России и будет вынуждена склониться к переговорам. Обозреватель обратил внимание на слова украинского президента в интервью румынскому телеканалу о том, что Украина находится в «завершающей фазе войны».

В материале напоминается о том, что в Киеве неоднократно называли условиями окончания конфликта возвращение к границам 1991 года, то есть в составе страны должны оказаться Херсонская, Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики, а также Крым.

Автор статьи указал, что Украина не приблизилась ни к одной из этих целей, российские наступательные операции продолжаются.
«Так почему же Зеленский вдруг заговорил о «завершающем этапе войны»? Означает ли это, что Зеленский готов к переговорам?», — задался вопросом журналист.

Он отметил, что запрет на переговоры продолжает действовать, однако украинский лидер сменил категорическую риторику о противостоянии до полной победы и отказался от радикальных заявлений, что может повториться в будущем на фоне неудач контрнаступления ВСУ.

Ранее газета Al Khaleej заявила, что Зеленский и НАТО обеспокоены активной подготовкой российской армии к зиме.

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    Марина Совина
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