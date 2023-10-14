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18:49, 14 октября 2023Интернет и СМИ

Стало известно о панике Зеленского и НАТО перед подготовкой армии России к зиме

Al Khaleej: Зеленский и НАТО обеспокоены подготовкой российской армии к зиме
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и НАТО обеспокоены активной подготовкой российской армии к зиме. Об этом сообщает газета Al Khaleej.

Отмечается, что Россия успела к зиме укрепить линии обороны в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и обеспечить войска более современными вооружениями.

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«Зеленский вместе с НАТО в панике из-за того, как пройдет грядущая зима, учитывая подготовку России на фронтах и ее военные планы», — указывает издание.

Авторы материала также подчеркивают, что ситуация для Киева ухудшается из-за растущего разочарования западных союзников в связи с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) при том, что само украинское командование настаивает на его продолжении любой ценой.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Запад в провалах контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что долгие поставки оружия помешали операции Киева.

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    Виктория Кондратьева
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