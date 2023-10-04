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20:12, 4 октября 2023Мир

Власти ФРГ отреагировали на требование Украины поставить ракеты

Bild: власти ФРГ не поставят Украине ракеты Taurus в обозримом будущем

Фото: axesofevil2000 / Wikipedia

Власти ФРГ отреагировали отказом на требование Украины поставить ракеты Taurus в ближайшее время. Об этом сообщает Bild.

В материале сказано, что Германия пока не дала Киеву официального отказа в просьбе, но дала понять, что ракеты Taurus в настоящее время не поставит. Канцлер Германии Олаф Шольц теоретически допускает такой сценарий в будущем, но поставка считается крайне маловероятной.

На прошлой неделе, по информации Bild, канцлера спросили на внутреннем заседании комиссии по иностранным делам, почему Берлин до сих пор не передал Киеву крылатые ракеты. Тогда Шольц ответил, что Франция и Великобритания могут так поступать, однако Германии не позволено так делать.

В статье также допустили, что Великобритания и Франция сами вносят геоданные по ракетным целям. Кроме того, Соединенное Королевство работает над этим со своими подчиненными на местах.

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    Виктория Кондратьева
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