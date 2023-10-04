Власти ФРГ отреагировали на требование Украины поставить ракеты

Bild: власти ФРГ не поставят Украине ракеты Taurus в обозримом будущем

Власти ФРГ отреагировали отказом на требование Украины поставить ракеты Taurus в ближайшее время. Об этом сообщает Bild.

В материале сказано, что Германия пока не дала Киеву официального отказа в просьбе, но дала понять, что ракеты Taurus в настоящее время не поставит. Канцлер Германии Олаф Шольц теоретически допускает такой сценарий в будущем, но поставка считается крайне маловероятной.

На прошлой неделе, по информации Bild, канцлера спросили на внутреннем заседании комиссии по иностранным делам, почему Берлин до сих пор не передал Киеву крылатые ракеты. Тогда Шольц ответил, что Франция и Великобритания могут так поступать, однако Германии не позволено так делать.

В статье также допустили, что Великобритания и Франция сами вносят геоданные по ракетным целям. Кроме того, Соединенное Королевство работает над этим со своими подчиненными на местах.