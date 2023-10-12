В ГУР оценили влияние конфликта на Ближнем Востоке на поставки ВСУ

Буданов: затяжной конфликт на Ближнем Востоке повлечет проблемы с поставками ВСУ

Затяжной конфликт на Ближнем Востоке повлечет проблемы с поставками оружия партнерами Киева для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кирилл Буданов заявил в интервью изданию «Украинская правда».

По его мнению, у Киева нет причин для беспокойства, если ближневосточный конфликт будет ограничен несколькими неделями. «Но если ситуация затянется, вполне понятно, что будут некоторые проблемы с тем, что не только на Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы», — предположил глава ГУР.

Он также добавил, что география конфликтов и развитие событий указывают на то, что мир «достаточно быстро приближается к глобальной войне».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что внимание международного сообщества к украинскому конфликту может снизиться из-за ситуации в Израиле. Он отметил, что подобные обстоятельства чреваты последствиями для Киева, и понадеялся на продолжение помощи от США.