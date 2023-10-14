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18:58, 14 октября 2023Бывший СССР

Кулеба признался в попытках вызвать у Германии чувство вины перед Украиной

Кулеба рассказал в попытках пробудить у Берлина чувство вины перед Украиной
СюжетНаселение России:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Берлин никогда испытывал чувства вины перед Киевом и признался в попытках вызвать его. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не раз довольно в прямолинейной форме, скажем дипломатически, говорил, что вы нам должны. Я пытался пробудить это чувство ответственности перед Украиной», — рассказал глава МИД Украины в интервью украинскому телеканалу «1+1», которое цитирует информационное агентство.

Кулеба пояснил, что речь идет о событиях Первой мировой и Великой Отечественной войн. Политик уверен, что у Германии есть чувство вины за действия ее правительств тех времен перед Россией и населением Европы. Однако на Украину, по его мнению, это чувство не распространяется.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о ракетах Taurus, которые Киев хотел бы получить. Писториус назвал неуместным выбор формулировок, используемых Украиной.

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    Никита Савин
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