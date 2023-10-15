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22:20, 15 октября 2023Мир

В США осудили требования Зеленского о помощи Украине

Экс-эксперт Пентагона Пайн: требования Зеленского отталкивают западных союзников
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн заявил, что постоянные требования президента Украины Владимира Зеленского о помощи Киеву отталкивают западных союзников. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Пайн осудил требования Зеленского о помощи Украине и подчеркнул, что они отдаляют Киев от своих зарубежных партнеров.

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«Я думаю, что Зеленский, он как избалованный ребенок. Ему всегда мало того, что поставляют Украине. <…> Он безумно неблагодарный. <…> Он оттолкнул от себя своих главных союзников на Западе», — отметил экс-эксперт Пентагона.

По словам военного, поведение Зеленского привело к разногласиям даже с американским лидером Джо Байденом. В их отношениях был эпизод, когда их диалог стал более напряженным из-за просьб Киева поставить истребители F-16 и танки Abrams. Пайн отметил, что Украина даже столкнулась с трудностями в отношениях с Польшей, поскольку с Зеленским сложно сотрудничать.

Ранее в Конгрессе США выступили против поддержки Украины. Киев не получит дополнительную помощь от Вашингтона из-за провала контрнаступления, заявил член Палаты представителей Энди Биггс. «Скажу вам следующее: число людей, присоединяющихся к моему мнению относительно Украины, растет с каждым днем», — отметил законотворец.

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    Марина Совина
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