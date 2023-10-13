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01:42, 13 октября 2023Мир

В Конгрессе США выступили против поддержки Украины

Конгрессмен Биггс: члены Палаты представителей выступили против поддержки ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Член Палаты представителей Энди Биггс заявил, что все больше конгрессменов США выступают против поддержки Украины. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению Биггса, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получат дополнительную помощь от США из-за провала контрнаступления. «Скажу вам следующее: число людей, присоединяющихся к моему мнению относительно Украины, растет с каждым днем», — отметил он.

Конгрессмен уточнил, что имеет в виду своих коллег. «Но все еще есть некоторые неподатливые», — добавил Биггс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос о перспективах прорыва в контрнаступлении Украины. «Я думаю, никто не знает, правда», — сказал он, добавив, что ВСУ все же «добьются большого успеха».

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    Марина Совина
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