Трамп признал способность РФ противостоять санкциям

Президент США Дональд Трамп признал, что Россия справляется с введенными против нее санкциями.

Во время общения с журналистами на борту самолета он рассказал, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным тему рестрикций в ходе недавнего разговора. «Я бы не сказал, что он [Путин] воодушевлен ими(…). Ему удавалось справляться с санкциями. Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал», — отметил глава Белого дома.

Трамп также заверил, что относится к России жестче, чем к другим странам, включая Иран.

США сняли санкции с некоторых российских активов и готовятся ввести новые рестрикции

2 июля Трамп снял санкции с некоторых российских активов. В частности, из санкционного списка исчезли принадлежащий бывшему президенту Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсану Илюмжинову банк «Русский финансовый альянс». Также ограничения сняты с Темпбанка, РФК-Банка, иранского «Мир Бизнес Банка». Отменены санкции для «Промсырьеимпорта», «Глобальных концепций групп», «Рособоронэкспорта», Global Vision Group, «СТГ Логистик», «Маритайм Ассистанс» и других.

Фото: Nathan Howard / Reuters

29 июня сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Трамп готов ввести против России новые рестрикции. По его словам, речь идет о проекте «разрушительных санкций», согласно которому США будут накладывать 500-процентные пошлины на торговых партнеров России. «Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед [в отношении санкций]», — заявил политик.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Вашингтон осознать, что Россия уже адаптировалась к санкционному давлению. «В реальности это в первую очередь бьет по инициаторам антироссийской политики. На Западе бесконечно штампуются какие-то меры, ограничения, идет поток принятия мер против нашей страны», — отметила дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приняла к сведению заявление Линдси Грэма о якобы желании Трампа ввести новые санкции против России. При этом чиновник отметил, что усиление санкционного давления вряд ли приведет к каким-либо конструктивным результатам в урегулировании украинского кризиса.

Ужесточение риторики Трампа объяснили

Политолог Сергей Марков считает, что Дональд Трамп ужесточил риторику в отношении Владимира Путина, поскольку недоволен результатами последнего телефонного разговора с ним. Основным камнем преткновения стал Иран — Москва и Вашингтон не могут сойтись в вопросах ядерной и ракетной программ Исламской Республики.

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Украинский вопрос, по мнению Маркова, также не снимается с повестки. Президент США продолжает предлагать России безусловное перемирие с Украиной, что «абсолютно невыгодно» Москве.

Американская журналистка и академик Джилл Догерти пришла к выводу, что Путин сумел удивить Трампа. Она указала, что российский лидер является опытным политиком, который находится у власти на протяжении четверти века и «знает, как манипулировать». По словам журналистки, Путин «изложил, чего он хочет, и он найдет способ получить это» силой или переговорами. «Это его стиль работы», — заявила Догерти, отметив, что совершенно не удивлена тем, как он легко обыграл хозяина Белого дома.