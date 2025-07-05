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06:55, 5 июля 2025Мир

Трамп отметил профессионализм Путина

Трамп назвал Путина профессионалом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия справляется с введенными против нее санкциями. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп рассказал, что обсуждал с Путиным тему рестрикций в ходе недавнего разговора. «Я бы не сказал, что он [Путин] воодушевлен ими… Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал», — отметил американский лидер.

Он добавил, что относится к России жестче, чем к другим странам, включая Иран.

2 июля Трамп снял санкции с некоторых российских активов. В частности, из санкционного списка исчез принадлежащий бывшему президенту Международной шахматной федерации Кирсану Илюмжинову банк «Русский финансовый альянс».

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