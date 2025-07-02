Минфин США: Трамп снял санкции с некоторых российских активов

Президент США Дональд Трамп снял санкции с некоторых российских активов. Об этом говорится на сайте американского Минфина.

В частности, из санкционного списка исчезли принадлежащий бывшему президенту Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсану Илюмжинову банк «Русский финансовый альянс».

Также ограничения сняты с Темпбанка, РФК-Банка, иранского «Мир Бизнес Банка».

Отменены санкции для «Промсырьемпорта», «Глобальных концепций групп», «Рособоронэкспорта», Global Vision Group, «СТГ Логистик», «Маритайм Ассистанс» и других.

Ранее президент США подписал указ об отмене санкций, действовавших в отношении Сирии. В Белом доме отметили, что действия американского лидера направлены на «продвижение и поддержку пути страны к стабильности и миру».