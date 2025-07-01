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08:15, 1 июля 2025Мир

Трамп отменил санкции против Сирии

Трамп подписал указ об отмене санкций США в отношении Сирии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций, действовавших в отношении Сирии. Об этом сообщает ABC News.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила журналистам, что действия американского лидера направлены на «продвижение и поддержку пути страны к стабильности и миру».

На встрече с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа в прошлом месяце Трамп анонсировал отмену санкций против страны. Он призвал новые сирийские власти выполнить определенные условия. Они включали нормализацию отношений с соседями Сирии, в том числе Израиль, а также с Соединенными Штатами.

При этом высокопоставленные представители администрации Трампа отметили, что санкции продолжат действовать в отношении экс-президента Сирии Башара Асада.

Ранее Сирия отказалась от территориальных претензий к Израилю. Страна в ходе переговоров о нормализации отношений больше не будет требовать вернуть Голанские высоты.

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