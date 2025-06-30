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12:01, 30 июня 2025Мир

Сирия отказалась от территориальных претензий к Израилю

Times of Israel: Сирия больше не требует от Израиля вернуть Голанские высоты
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Avi Ohayon / Reuters

Сирия в ходе переговоров о нормализации отношений с Израилем больше не требует вернуть аннексированные им Голанские высоты. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Сирия не требует от Израиля возвращения захваченной в 1967 году части Голанских высот в ходе текущих переговоров о мирном соглашении», — пишет издание.

Как утверждается, ключевыми требованиями Сирии на переговорах являются признание Израилем новых властей во главе с Ахмедом аш-Шараа и вывод израильских войск из занятых ими в январе районов на юге страны. Кроме того, в Дамаске требуют четкого определения мер безопасности на южной границе страны, а также оказание Сирии поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Том Барак заявил, что Вашингтон готов исключить Сирию из списка стран — спонсоров терроризма. Он также подчеркнул, что считает нормализацию сирийско-израильских отношений проблемой, которую можно решить путем прямого диалога.

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