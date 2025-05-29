США исключат одну страну из списка спонсоров терроризма

Syria TV: США намерены исключить Сирию из списка стран — спонсоров терроризма

Президент США Дональд Трамп намерен исключить Сирию из списка стран — спонсоров терроризма. Об этом сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на спецпосланника Трампа по Сирии Тома Барака.

По его словам, главной целью администрации США является «расширение прав и возможностей» действующего правительства в Дамаске.

Барак также затронул тему сирийско-израильских отношений, назвав их «решаемой проблемой». Он добавил, что путь к нормализации между двумя странами лежит через прямой диалог.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить санкции против Сирии. «Я распоряжусь снять санкции с Сирии, чтобы дать им шанс на величие. Пришло их время блистать. Мы снимаем их все. Удачи, Сирия, покажи нам что-нибудь особенное», — сказал он.

24 мая стало известно, что Вашингтон ослабил санкционный режим против Сирии. Вскоре на аналогичный шаг пошли и в Европейском союзе.