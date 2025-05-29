Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:44, 29 мая 2025Мир

США исключат одну страну из списка спонсоров терроризма

Syria TV: США намерены исключить Сирию из списка стран — спонсоров терроризма
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Президент США Дональд Трамп намерен исключить Сирию из списка стран — спонсоров терроризма. Об этом сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на спецпосланника Трампа по Сирии Тома Барака.

По его словам, главной целью администрации США является «расширение прав и возможностей» действующего правительства в Дамаске.

Барак также затронул тему сирийско-израильских отношений, назвав их «решаемой проблемой». Он добавил, что путь к нормализации между двумя странами лежит через прямой диалог.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить санкции против Сирии. «Я распоряжусь снять санкции с Сирии, чтобы дать им шанс на величие. Пришло их время блистать. Мы снимаем их все. Удачи, Сирия, покажи нам что-нибудь особенное», — сказал он.

24 мая стало известно, что Вашингтон ослабил санкционный режим против Сирии. Вскоре на аналогичный шаг пошли и в Европейском союзе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Был в списке целей». Подрыв освобождавшего Мариуполь ветерана СВО шокировал Россию. Что говорят о громком убийстве и его целях?

    В Германии захотели установить доверительный диалог с Россией

    Верховный суд России отказал лишенному полномочий депутату Госдумы

    Россиянка отметила превосходство пляжей Дагестана перед лучшими курортами Испании

    Популярного российского комика выписали из психиатрической больницы

    Брачный аферист по контракту с Минобороны России ушел на СВО

    Полчища жуков атаковали российский регион и попали на видео

    Стал известен способ усиления действия антибиотиков

    В конфетах популярного бренда обнаружили наркотики

    Генеральный директор МАГАТЭ посетит Россию и Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости