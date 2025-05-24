США ослабили санкции против Сирии

США сняли санкции с ряда сирийских компаний и банков

США ослабили санкционный режим против Сирии. Об этом сообщается в докладе американского Министерства финансов, опубликованном на сайте ведомства.

Вашингтон снял ограничения с Сирийских авиалиний, Центрального банка Сирии, других сирийских банков, судоходных компаний, нефтяной компании Sytrol, а также с министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, министерства туризма арабской республики, компаний, управляющих портами Тартус и Латакия, и отеля Four Seasons в Дамаске.

Также США сняли ограничения в отношении президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и главы МВД Анаса Хаттаба, включенного ООН в список лиц, связанных с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить санкции против Сирии. «Я распоряжусь снять санкции с Сирии, чтобы дать им шанс на величие. Пришло их время блистать. Мы снимаем их все. Удачи, Сирия, покажи нам что-нибудь особенное», — сказал он.