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19:38, 13 мая 2025Мир

Трамп захотел «дать шанс» Сирии и снять с нее санкции

Трамп заявил, что намерен отменить санкции против Сирии, чтобы «дать ей шанс»
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить санкции против Сирии, чтобы «дать ей шанс на величие». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я распоряжусь снять санкции с Сирии, чтобы дать им шанс на величие. Пришло их время блистать. Мы снимаем их все. Удачи, Сирия, покажи нам что-нибудь особенное», — сказал Трамп.

Ранее в Белом доме сообщили, что американский лидер проведет встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в ходе своего визита в Саудовскую Аравию. Трамп прокомментировал предстоящую встречу, выразив уверенность в том, что новое сирийское правительство «сможет стабилизировать обстановку в стране и обеспечить мир».

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