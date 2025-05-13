Трамп захотел «дать шанс» Сирии и снять с нее санкции

Трамп заявил, что намерен отменить санкции против Сирии, чтобы «дать ей шанс»

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить санкции против Сирии, чтобы «дать ей шанс на величие». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я распоряжусь снять санкции с Сирии, чтобы дать им шанс на величие. Пришло их время блистать. Мы снимаем их все. Удачи, Сирия, покажи нам что-нибудь особенное», — сказал Трамп.

Ранее в Белом доме сообщили, что американский лидер проведет встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в ходе своего визита в Саудовскую Аравию. Трамп прокомментировал предстоящую встречу, выразив уверенность в том, что новое сирийское правительство «сможет стабилизировать обстановку в стране и обеспечить мир».