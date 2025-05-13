Трамп проведет встречу с лидером Сирии

Трамп встретится с временным президентом Сирии аш-Шараа

Американский лидер Дональд Трамп проведет встречу с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа в ходе своего визита в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Белый дом, передает Reuters.

«Президент Трамп согласился приветствовать лидера Сирии завтра (14 мая — прим. «Ленты.ру») в Саудовской Аравии», — отмечается в публикации.

Трамп прокомментировал предстоящую встречу, выразив уверенность в том, что новое сирийское правительство «сможет стабилизировать обстановку в стране и обеспечить мир».

Ранее Трамп подписал с Саудовской Аравией соглашения и инвестиционные обязательства на сумму 600 миллиардов долларов, которая стала рекордной по величине экономической сделкой в истории сотрудничества стран. Это поездка стала первым длительным зарубежным визитом Трампа после возвращения на пост президента.